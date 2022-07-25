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Приемная кампания в автотранспортном колледже удалась

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Приемная кампания в автотранспортном колледже удалась

В филиале БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» вступительная кампания в разгаре, как и во всех средних специальных учреждениях города. Ответственный секретарь приемной комиссии Екатерина Тедорадзе констатирует, что почти все специальности укомплектованы, лишь по некоторым направлениям ждут еще абитуриентов на бюджетные места.

Прием документов в колледж начался с 20 июля. Напомним, что абитуриентам в средние учебные заведения ЦТ сдавать не требуется: учитывается средний балл аттестата. Принимают после 9 и 11 классов. Специализации в колледже следующие: «Автосервис»; «Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)»; «Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте»; «Операционная деятельность в логистике». Стоит отметить, что для поступления на бюджет требуется аттестат со средним баллом 6,5 и выше.

Учебная база, стопроцентное наличие общежития по душе абитуриенту Ивану Егорову. Он планирует приезжать на обучение из далекого Ельска (Гомельская область): «Нравится все, что связано с автомобилями. Подал документы по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей». А еще у меня тут бабушка училась».

Кировск, Любань, Чечерск, Минск, Светлогорск… – география поступающих достаточно разнообразная. Администрация колледжа обещает, что каждый учащийся будет обеспечен местом в общежитии. В учебном заведении также есть столовые.

Годы, проведенные в колледже, такие же незабываемые и интересные, как и в университете. И пролетят они быстро. В среднем для получения диплома учащимся понадобится менее 4 лет. Зато приобретенная профессия будет полезна всю жизнь.

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