Прием на целевую подготовку в вузы будет проходить по внутреннему экзамену

Прием на целевую форму подготовки в вузы Беларуси будет осуществляться по внутреннему экзамену. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, отвечая на вопросы участников диалоговой площадки "Лидер. Творчество. Успех", которая прошла сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в рамках VII Республиканского конкурса "Лидер года - 2022".

"Прием для целевиков будет осуществляться по внутреннему экзамену. Это новация этого года. Они будут сдавать внутренний экзамен, мы полагаем, в устной форме. То есть прием будет осуществляться по одному внутреннему экзамену, плюс средний балл аттестата. Кроме того, будет этапность приема: до 12-13 июня мы будем принимать и зачислять ребят на целевую форму обучения, а потом только на бюджетную форму получения образования для того, чтобы было четкое распределение между целевиками, бюджетниками, а потом и платным приемом", - рассказал Андрей Иванец.

Что касается сроков отработки, министр отметил: в Беларуси существует целый ряд преференций для молодых специалистов. "У нас есть соответствующая надбавка к заработной плате в течение двух лет отработки. Кроме того, по целому ряду направлений мы практикуем продление контракта до пятилетнего срока с теми ребятами, кто два года отработали и хорошо себя зарекомендовали. При этом все преференции, которые у них были до этого, сохраняются. В этой связи, полагаю, пятилетний срок работы при целевой форме подготовки, учитывая осознанность выбора не только профессии, но и заказчика кадров, надо рассматривать как гарантию хорошего профессионального роста. Потому что за пять лет можно очень серьезно вырасти и иметь хорошую мотивацию, а потом уже сделать свой выбор: продолжить работу в этой организации или продолжить работу в этой же сфере в другой организации. Подготовка специалистов-целевиков позволит нам повернуть лицом заказчиков кадров, то есть будущих работодателей, к нашим выпускникам не только университетов, но и школ, а также заниматься более ранней практико-ориентированной подготовкой", - подчеркнул руководитель образовательного ведомства.