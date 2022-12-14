Прием граждан проведет представитель РОО «Белая Русь»
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15 декабря с 16.00 до 18.00 в общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» прием граждан проведёт Валентина Михайловна Коваленко,
главный специалист управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета.
Адрес: Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.25, комн.103, тел. 70 02 91.
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