Прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь»
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11 января с 17.00 до 19.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь» Владимир Васильевич Вяткин
Адрес : г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
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