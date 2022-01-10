11 января с 17.00 до 19.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь» Владимир Васильевич Вяткин

Адрес : г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103