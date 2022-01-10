Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

Прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь»

20 0

Прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь»

11 января  с 17.00 до 19.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь» Владимир Васильевич Вяткин

Адрес : г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »