Прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц: 16 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома).

Предварительная запись на прием производится по телефону: 62 00 13