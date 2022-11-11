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Прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

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Прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц: 16 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома).

Предварительная запись на прием производится по телефону: 62 00 13

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