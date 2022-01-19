Прием граждан и прямую телефонную линию проведет Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет:

прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц :

19 января 2022 года с 08.00 до 11.00 в каб. 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома). Возможна предварительная запись по тел. 68 00 13;

«прямую телефонную линию», в том числе по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь,

19 января 2022 года с 11.00 до 13.00 по тел. 68 00 01.