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Прием граждан и прямую телефонную линию проведет Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович

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Прием граждан и прямую телефонную линию проведет Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет:

прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц:

19 января 2022 года с 08.00 до 11.00 в каб. 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома). Возможна предварительная запись по тел. 68 00 13;

 

«прямую телефонную линию», в том числе по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь,

19 января 2022 года с 11.00 до 13.00 по тел. 68 00 01.

 

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