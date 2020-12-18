Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Нацсобрания Широкая В.В.

28 декабря и 5 января личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Широкая Вера Владимировна. В целях ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций, личный прием граждан будет проводиться в формате прямой ­ телефонной линии по номеру 8 (0225) 77-75-07 с 12.00 до 14.00.

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