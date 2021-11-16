24 ноября прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Вера Широкая
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Фотографии: Виктор Чабан
24 ноября 2021 года с 12.00 до 14.00 по тел. 8(0225) 77 75 07 личный прием граждан в формате прямой телефонной линии проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая.
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