Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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19 января 2022 года с 12.00 до 14.00 по тел. 8(0225) 77 75 07 личный прием граждан в формате прямой телефонной линии проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая.
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