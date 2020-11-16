0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Широкая В.В.

112 0

Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Широкая В.В.

25 ноября 2020 года прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва  Широкая Вера Владимировна. В целях ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций, личный прием граждан будет проводиться в формате прямой телефонной линии по номеру 77-75-07 с 12.00 до 14.00. ­

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿