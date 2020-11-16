Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Широкая В.В.

25 ноября 2020 года прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Широкая Вера Владимировна. В целях ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций, личный прием граждан будет проводиться в формате прямой телефонной линии по номеру 77-75-07 с 12.00 до 14.00. ­