Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Широкая В.В.
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Фотографии: Виктор Чабан
25 ноября 2020 года прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Широкая Вера Владимировна. В целях ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций, личный прием граждан будет проводиться в формате прямой телефонной линии по номеру 77-75-07 с 12.00 до 14.00.
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