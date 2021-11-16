Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Прием граждан по средствам телефонной связи 24 ноября проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская

100 0

Прием граждан по средствам телефонной связи 24 ноября проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская

24 ноября с 12.00 до 14.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру: 8(0225) 765261.

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »