Прием граждан по средствам телефонной связи 24 ноября проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская

24 ноября с 12.00 до 14.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру: 8(0225) 765261.

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ