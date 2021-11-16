Прием граждан по средствам телефонной связи 24 ноября проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская
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24 ноября с 12.00 до 14.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру: 8(0225) 765261.
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