Придет ли грипп в Беларусь

Вероятность широкого распространения гриппа в Беларуси в этом эпидемическом сезоне довольна высока, сообщила журналистам заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вирус гриппа возвращается в активную циркуляцию, - сказала Наталья Шмелева. - О том, что вирус гриппа вернулся и восстанавливает свою актуальность и значимость, говорят те особенности эпидемического процесса, которые пережили страны Южного полушария, где сейчас завершается зима, завершается подъем респираторной заболеваемости. В частности, серьезный подъем заболеваемости, ассоциированный с вирусом гриппа, регистрировался в Австралии".

Заведующая лабораторией напомнила, что Австралия достаточно долго была в жестких карантинных условиях, чтобы минимизировать распространение нового коронавируса. Эта страна придерживалась тактики нулевого случая заболеваемости коронавирусом и очень долго была практически закрыта для посещения людьми из других государств. "И только с ноября стала открываться для посещения, - сказала Наталья Шмелева. - Этим летом мы наблюдали высокий подъем заболеваемости гриппом, в частности H3N2. Показатели заболеваемости превысили те, которые не регистрировались последние пять лет".

Наталья Шмелева пояснила: в тот период, пока страна соблюдала карантинные мероприятия, вирус гриппа не циркулировал - количество людей, которые обладают иммунной защитой против вируса гриппа, уменьшилось. "Возможно, ресурсы в большей степени были направлены на профилактику коронавирусной инфекции, вакцинация против гриппа могла хромать предыдущие годы, поэтому иммунная прослойка уменьшилась и это дало возможность вирусу вызвать такой значительный подъем заболеваемости", - отметила эксперт.

Заведующая лабораторией заметила, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие эпидемического процесса по острым респираторным вирусным инфекциям. Появление нового возбудителя привело к тому, что вирусы гриппа и другие респираторные вирусы практически были вытеснены из активной циркуляции. В первый год распространения коронавируса практически не наблюдалась циркуляция вирусов гриппа. "Хотя и нельзя сказать, что вирус гриппа полностью исчез (случаи его регистрировались)", - подчеркнула Наталья Шмелева.

Она пояснила, что сначала многие списывали на то, что страдает диагностика в отношении гриппа, поскольку все материальные ресурсы и силы были направлены на диагностику нового коронавируса. Вскоре мировая лабораторная сеть была отстроена, функционировала в прежних объемах, проводила диагностику гриппа. Тем не менее в первый год распространения коронавируса регистрировались единичные случаи вирусов гриппа.

В прошлом эпидемическом сезоне, 2021-2022 годов, вирусы гриппа уже вернулись в циркуляцию. Пусть она была не такой активной, как в допандемийный период, тем не менее пандемические подъемы заболеваемости, связанные с вирусами гриппа, были зарегистрированы практически во всех странах. В частности, в странах Европейского континента, к которому относится и Беларусь, в прошедший эпидемический сезон было два эпидподъема заболеваемости. Сейчас в некоторых странах, в частности Португалии, наблюдается широкая активность вирусов гриппа, что говорит о том, что, возможно, в этом году раньше начнется эпидемический подъем заболеваемости.

В ноябре-декабре прошлого года в ряде стран, в основном Восточной Европы, наблюдался эпидемический подъем заболеваемости, ассоциированный с вирусом А(H3N2). В странах Западной и Центральной Европы он пришелся на более поздний период - весну. Причем наблюдалась достаточно длительная циркуляция (более 12 недель) вирусов гриппа, также преимущественно А(H3N2). Эти вирусы активно циркулировали вплоть до 20-й календарной недели.

По словам завлабораторией, в этом сезоне среди вирусов гриппа доминируют вирусы гриппа типа А - более 90%. В частности, в Индии наблюдается связанный с этим подъем заболеваемости. Не стоит забывать и о вирусах гриппа В. Если в прошлом эпидемическом сезоне вирусы гриппа В практически не циркулировали, то вероятность их активной циркуляции в этом году повышается, подчеркнула она. "Когда мы регистрируем резкий подъем заболеваемости гриппом, в большой степени он связан с вирусами гриппа А. Вирусы гриппа В в основном присоединяются на хвосте эпидемического подъема заболеваемости. Учитывая, что вирусы гриппа В в прошлом году практически не циркулировали, высока вероятность их появления в этом году", - заметила Наталья Шмелева.

Вирусы гриппа могут циркулировать как одновременно с коронавирусом, так и вызывать поочередный подъем заболеваемости. В прошлый эпидемический период активной одновременной циркуляции этих двух возбудителей не было, подъемы чередовались. Тем не менее были периоды, когда вирусы гриппа циркулировали одновременно с коронавирусом, и тогда высока вероятность быть инфицированным двумя возбудителями.

Наталья Шмелева подчеркнула, что единственным доказанным методом профилактики остается вакцинопрофилактика. Ее цель - предотвратить не заболевание, а тяжелое течение заболевания и летальные исходы.