Причины массового замора рыбы зимой

Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Обогащение воды кислородом происходит двумя путями: из окружающего воздуха благодаря ветру и дождю и за счет жизнедеятельности зеленых растений. В результате недостатка или полного отсутствия в воде кислорода, необходимого для жизни рыб, может наступить замор рыбы. Если количество кислорода в воде резко уменьшается, рыба проявляет беспокойство и зачастую погибает.

Зимние заморы наблюдаются как в результате полного прекращения поступления кислорода из воздуха, так и резкого ограничения жизнедеятельности растений подольдом. Установление прочного ледового покрова и невозможность контакта воды с воздухом – газообмен является основным фактором, который может послужить причиной возникновения замора. В особо суровые зимы снег оседает над водоемом и блокирует солнечный свет. В результате водоросли отмирают и разлагаются, потребляя кислород необходимый для рыб.

Зимний замор возникает в границах каждого отдельного водоема не повсеместно, а на отдельных участках, площади которых изменяются из года в год. В зависимости от продолжительности и устойчивости ледяного покрова, запаса воды и плотности посадки рыбы в одни зимы рыбы гибнут полностью, в другие – погибают лишь более чувствительные к недостатку кислорода.

Для предотвращения возникновения зимних заморов рыб необходима организация оперативного контроля за содержанием растворенного в воде кислорода в период после становления льда и до его распадения на водоеме (январь-март). При снижении концентрации кислорода до 3 мг/л, рекомендуется обустроить проруби и майны (2 х 2 м, по 1 на 3-5 га), наладить расчистку ледового поля от снега (до 30% площади). К более распространённым растениям, для профилактики возникновения заморов относятся: тростник, камыш, осока, рогоз и др.

Как определить, что на водоеме начинается замор?

Предвестниками процесса являются жуки-плавунцы и другие насекомые, которые собираются в лунках. Важный индикатор – скопление мелкой рыбы. Она подвижнее взрослой, поэтому ей необходимо больше кислорода. В результате потребность в кислороде у них увеличивается. Если такую рыбу выловить, то у нее отмечается бледность жабр и слизистой оболочки рта, которая иногда приобретает синюшный или грязно-синюшный оттенок. Глаза становятся мутными. Дыхание учащенное, рот и жаберные крышки открыты.

В случае обнаружения правонарушений в области природоохранного законодательства Вы можете обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).