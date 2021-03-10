Причину пожара «Рено» в Бобруйске установили судебные эксперты

Эксперты-пожаротехники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установили причину пожара легкового автомобиля «Рено Эспейс».

Происшествие произошло в Бобруйске в январе текущего года. По словам автовладельца, некоторое время назад его автомобиль стал плохо заводиться. Однажды утром, при очередной попытке завести двигатель, в моторном отсеке вспыхнуло пламя. Огонь повредил элементы кузова автомобиля и остекление, уничтожил часть моторного отсека.

Где находился очаг пожара и какова непосредственная причина его возникновения – такие вопросы Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям поставил на разрешение судебных экспертов УГКСЭ по Могилевской области.

В рамках проведения судебной пожарно-технической экспертизы специалист провел осмотр автомобиля и установил, что очаг пожара находится в его моторном отсеке. На фрагментах проводников, подведенных к рулевой колонке, обнаружены проводники со следами оплавлений. При лабораторном исследовании проводников экспертом установлено, что пожару предшествовало повреждение токоведущих жил проводников и его причиной явился аварийный режим работы – короткое замыкание.

Судебные эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают автовладельцам о необходимости своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств у квалифицированных специалистов, а также не рекомендуют эксплуатировать автомобиль, имеющий неисправности, и самостоятельно устанавливать нештатное оборудование, которое не предусмотрено конструкцией автомобиля, так как это может привести к пожару.