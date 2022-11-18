Причина смерти – общее переохлаждение. И даже без морозов

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области в текущем году установлено 19 фактов наступления смерти от переохлаждения. Последние случаи произошли недавно – в октябре и сентябре.

В конце сентября в Быховском районе в поле обнаружен труп 63-летнего быховчанина. По результатам судебных медицинских экспертиз установлено, что смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма, в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,58‰, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения.

В ходе проверки, проведенной Быховским районным отделом Следственного комитета, установлено, что мужчина пошел на рыбалку и не вернулся. В тот же вечер родственники заявили в РОВД о его пропаже, однако, несмотря на предпринятые меры, найти его сразу не удалось – только на следующее утро умершего обнаружили в поле возле небольшого канала рыбаки.

В октябре в Круглянском районе (на границе Могилевской, Витебской и Минской областей) в лесном массиве местным сельчанином обнаружено тело 59-летнего жителя Крупского района, которого уже три дня разыскивали родственники и службы. Мужчина пошел за грибами. Согласно выводам медицинских судебных экспертов, он скончался от общего переохлаждения организма, на момент смерти также находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В ягодно-грибной сезон случаи, когда люди теряются в лесах, – нередки. В Круглянском районе, к примеру, судебные эксперты выезжают на осмотр места происшествия по без вести пропавшим в лесных массивах примерно раз в месяц – леса здесь глухие, болотистые. В конце октября 68-летний грибник блуждал четыре дня и благо сам вышел в 10 километрах от своей исходной точки.

Но везет не всем – не каждый организм может выдержать переохлаждение в течение длительного времени, и в наших широтах смерть по такой причине не является редкостью, утверждают государственные медицинские судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области.

С действием низких температур человек встречается не только морозной зимой, но и поздней осенью, ранней весной и даже летом. Общее переохлаждение может развиться даже при температуре воздуха +4…+10 градусов, изредка – и выше. К примеру, такой случай имел место в г.Могилеве в конце июня 2012 года (стояла пасмурная и прохладная погода) – мужчину нашли мертвым в овраге, выявленные медицинским экспертом признаки указывали на наступление смерти от переохлаждения.

Значение имеют не только метеорологические, но и социально-экономические факторы. Чаще от холода погибают истощенные, бездомные люди, старики, а также люди в состоянии алкогольного опьянения (алкоголь способствует расширению кровеносных сосудов и тем самым усиливает теплоотдачу, пострадавший объективно ощущает тепло, у него складывается обманчивое представление о температурном комфорте; большие дозы алкоголя непосредственно угнетают функцию центров терморегуляции, теряется критическое отношение к самочувствию и окружающей обстановке). Также переохлаждению способствуют психическое и физическое переутомление, голод, ранение, кровопотеря, хронические заболевания. Увеличивает риски переохлаждения сильный ветер, повышенная влажность, увлажнение одежды и обуви, непосредственное соприкосновение с холодными предметами, попадание в холодную водную среду.

Действие на организм низкой температуры по началу приводит к преимущественно рефлекторному включению компенсаторно-приспособительных реакций: сужению периферических сосудов, замедлению дыхания, повышению мышечного тонуса, повышенному потреблению кислорода и усилению обмена веществ. Дальнейшее действие холода приводит к декомпенсации: при продолжающемся повышении потребления кислорода расширяются периферические кровеносные сосуды, температура тела снижается, интенсивность обмена веществ падает, постепенно снижается артериальное давление, развивается гипоксия тканей, угнетается функция коры головного мозга. Смерть наступает при температуре тела ниже +20 градусов от первичной остановки дыхания.

В середине ноября в Беларусь пришли-таки холода, с которыми существенно возрастают риски переохлаждения. Во избежание негативных последствий учитывайте рекомендации государственных медицинских судебных экспертов УГКСЭ по Могилевской области:

одевайтесь по погоде, одежда должна быть свободной, в два-три слоя, обувь – сухой и свободной, с теплой стелькой;

перед выходом в длительный путь поешьте, не употребляйте алкоголь и кофе, берите с собой термос с горячим питьем;

не носите металлические украшения (кольца, сережки);

перед выходом на улицу не пользуйтесь увлажняющими кремами – под воздействием холодного воздуха на коже образуются мелкие кристаллики льда, которые ее травмируют.

Если вы ведите человека спящим на улице – разбудите, при необходимости вызовите скорую помощь. Растирать пострадавшего снегом нельзя, нужно перенести его в теплое место, хорошо укутать, дать выпить горячий чай, морс или молоко. А вот горячая ванна или обкладывание грелками может навредить – согревание должно происходить постепенно.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.