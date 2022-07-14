Приборы в надежных руках. Два десятка лет сохраняет верность «Белшине» Александр Соколов

Два десятка лет сохраняет верность главному «автообув­ному» предприятию страны бобруйчанин Александр Соколов. Более того, все эти годы он трудится в одном подразделении «Белшины» – в цехе контрольно-­измерительных приборов и автоматики.

Александр Николаевич из многодетной семьи (он старший из четверых). Неплохо учился в восьмой средней школе, с удовольствием посещал уроки мелодичной роднай мовы. Когда пришло время подумать о будущем профессиональном пути, первым в списке потенциальных рабочих мест оказалось наше градообразующее производство. Поэтому и учебное заведение выбрал соответствующее. Правда, все пошло не совсем по плану. «По техническим причинам» (просто неудачно сложились жизненные обстоятельства) поступить в химтехникум (нынешний механико-технологический колледж) не получилось. Тогда молодой человек решил получить специальность «Слесарь по контрольно-­измерительным приборам и автоматике» в училище №95 нефтехимии, которое в свое время являлось кузницей кадров для шинного комбината.

После его окончания Соколова призвали на срочную военную службу. Когда летом 2001-го он вернулся в родной город, предстояло определиться с трудоустройством. Буквально месяц поработал на мелькомбинате, а тем временем написал письмо на «Белшину», в котором изложил свое желание влиться в ряды бобруйских химиков. Прошло совсем немного времени, и просьба Александра Николаевича была удовлетворена: 9 сентября 2001-го он приступил к выполнению своих должностных обязанностей в цехе КИПиА, куда был принят по специальности, которую получил в «шинном» училище.

С тех пор комбинат и родной цех стали вторым домом. А учитывая, какой опыт за эти годы наработал слесарь Соколов, можно не сомневаться: контрольно-­измерительные приборы в надежных руках профессионала, способного справиться с любой неполадкой. Да и уровень знаний специалист старается держать на должном уровне – и самообразованием занимается, и курсы повышения квалификации проходил неоднократно. А буквально через пару лет после начала трудовой деятельности на предприятии получил смежную профессию водителя погрузчика. Так что при необходимости может подменить другого водителя кара или выйти на работу именно в этом качестве.

Работает Александр Николаевич в одну смену. В бригаде 12 человек, бригадир и два звеньевых, одним из которых является Соколов. Многие из тех, с кем слесарь начинал трудиться 20 лет назад, уже на заслуженном отдыхе. Но это не беда, ведь на смену опыту всегда приходит молодость. Ребята толковые, ответственные, стремящиеся повышать уровень знаний и мастерства, овладевать тонкостями профессии. Как отмечает шинник со стажем Александр Соколов, «будешь хорошо справляться с работой и выполнять ее качественно – и вознаграждение за труд получишь достойное». Этого принципа старается придерживаться и новое поколение бобруйских автомобильных «обувщиков», глядя на работу старших (пока!) более грамотных и умелых коллег. Так что у опытных специалистов растет достойная смена, которая позволит и дальше самому крупному в городе ОАО оставаться на лидирующих позициях в ­стране и зарубежье и радовать автолюбителей и профессионалов качественной продукцией на уровне мировых стандартов.

Конечно же, способствует слаженной работе благоприятный микроклимат в коллективе, где нет недопонимания и недосказанностей, где на каждого можно положиться, где поймут, посочувствуют и дадут дельный совет касательно не только выполнения должностных обязанностей, но и обычных житейских ситуаций. Не менее важно, что в цехе отличное руководство. Ведь с любой проблемой проще справиться, когда можешь рассчитывать на поддержку главы подразделения, уверен, что обязательно получишь толковые рекомендации, и знаешь, что каждый вопрос будет решен справедливо. Да и любая просьба нерабочего характера при возможности будет удовлетворена. И уж тем более хорошо, когда начальство ценит и уважает подчиненных, характеризует их только с положительной стороны. К примеру, заместитель начальника цеха КИПиА Александр Галимский не мог не отметить ответственное отношение к делу, исполнительность и инициативность Александра Соколова, его умение ладить с людьми, способность делиться накопленными знаниями и опытом.

Но самое главное для любого – надежный тыл, осознание, что есть на этой огромной планете маленький уголок, где тебя любят, где тебе всегда рады, где тебя с нетерпением ждут. Поэтому все свободное время отдается семье. А среди увлечений работы на даче, сбор ягод и грибов, рыбалка. Еще Александр Николаевич с удовольствием бывает в СОКе «Шинник» и рекомендует его всем: «И оздоровиться можно, и отдохнуть хорошо».