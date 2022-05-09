Приближали как могли

Самая беспощадная война ХХ века унесла жизнь каждого третьего жителя нашей страны. Было разрушено большинство городов, сожжены тысячи сел, практически полностью выведены из строя промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, похищены значительные национально-­культурные ценности. Война оставила сиротами около 60 тысяч детей. И все-таки мы победили!

За Отчизну – ради жизни

С первого до последнего дня войны жители Беларуси вели упорную вооруженную борьбу с врагом. Многие представители белорусского народа самоотверженно сражались в регулярных частях Красной Армии и Военно-­Морского Флота на всех фронтах Великой Отечественной.

Уже в первый год фашистского нашествия добрый десяток наших со­отечественников за мужество и героизм в боях с врагом был удостоен звания Героя Советского Союза. И среди них – бобруйчанин танкист С.А. Горелик.

Чаще бывает, что с течением времени некоторые события забываются, стираются в памяти, как это произошло, скажем, с эпизодами Отечественной войны 1812 года. Но так не могло случиться после кровопролитнейшей Великой Отечественной. А тем более в нашей стране. Мы помним имена и подвиги наших соотечественников и земляков. Например, уроженцы Бобруйщины летчики Ф.Ф. Архипенко и Н.Г. Пинчук, сбив соответственно 30 и 22 самолета противника, вошли в плеяду сорока лучших асов-­белорусов, уничтоживших более полутысячи фашистских стервятников и ставших Героями Советского Союза. Или воспитанник Бобруйского аэроклуба кавалер Золотой Звезды Б.И. Ковзан – единственный в мире летчик, таранивший четыре вражеских самолета и вышедший победителем.

Нет, не отсиживались белорусы в священной битве! Генералы Ф.И. Кузнецов и В.Д. Соколовский командовали фронтами, 52 уроженца республики стояли во главе корпусов, около полутора сотен возглавляли бригады и другие соединения, 23 водили в бой дивизии и полки, свыше полусотни генералов возглавляли артиллерию и связь, бронетанковые и механизированные войска, инженерную и интендантскую службы фронтов и ­армий.

Мобилизованные на Победу

Около 450 тысяч патриотов сражались с врагом в его тылу, действуя в подпольных организациях и партизанских отрядах; было создано более 20 крупных партизанских зон, население в которых жило по законам советской власти. За годы борьбы народные мстители уни­чтожили около полумиллиона германских солдат и коллаборационистов. Защитники Родины пустили под откос свыше 11 тысяч эшелонов и разгромили три десятка железнодорожных станций, взорвали и сожгли 300 тысяч рельсов, более 5 тысяч мостов, разрушили 7300 километров телефонно-телеграфных линий связи, сбили и уничтожили на аэродромах 305 самолетов, подбили около 1400 танков и бронемашин, свыше 400 орудий, разгромили почти две тысячи складов, гарнизонов и штабов противника.

Только в нашем городе на Березине действовали 17 подпольных групп, а на Бобруйщине – десятки партизанских отрядов 1-й Бобруйской партизанской бригады, Кличевской, Кировской и Осиповичской военно-оперативных групп. Неувядаемой славой покрыли себя ­подпольщики-бобруйчане, действовавшие на лесокомбинате и судоремонтном заводе, в типографии и на электростанции. Многие из них были награждены орденами и медалями, в том числе Д.М. Лемешонок, В.И. Буторев, П.Ф. Масленок, С.Г. Акулич, И.В. Стомов и другие. Тысячи бойцов и командиров сражались за свободу и независимость нашей земли в Приберезинском крае. среди них – Герои Советского Союза В.И. Ливенцев и В.А. Парахневич, их боевые товарищи.

Достойный вклад в достижение Победы внесли наши соотечественники и в организации производства всего необходимого фронту в советском тылу. Пять белорусов руководили эвакуированными военными заводами, тысячи уроженцев республики трудились на промышленных предприятиях и колхозных полях и фермах мобилизованной к борьбе страны.

Весомая лепта белорусского народа в достижение Великой Победы, в разгром германского нацизма была оценена в мире еще до того, как над поверженным рейхстагом вознеслось красное знамя: в апреле 1945-го БССР вошла в число стран-учредителей Организации Объединенных Наций. В независимой Беларуси подвиг ее защитников, борцов с фашизмом был отмечен специальными вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», врученными 27 населенным пунктам. В их числе Бобруйску.

Александр Казак