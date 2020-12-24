Приближаются каникулы – ГАИ призывает родителей напомнить детям ПДД

В преддверии зимних каникул ГАИ призывает водителей быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Как известно, зима характеризуется осложнением дорожной обстановки в связи с продолжительным темным временем суток, выпадением осадков и скользкой дорогой. Во избежание ДТП с участием несовершеннолетних Госавтоинспекция рекомендует родителям провести дополнительную беседу с детьми о правилах дорожного движения. "Обратите внимание ребят на правила перехода проезжей части: пешеход обязан переходить дорогу по подземному или наземному пешеходным переходам. Не пренебрегайте световозвращающими элементами: обозначьте юных пешеходов, и водитель заметит вашего ребенка вовремя", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Самым распространенным видом ДТП с участием несовершеннолетних является наезд на ребенка. Основная причина подобных дорожных аварий - неожиданный выход юных пешеходов на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия. Такое поведение детям свойственно во дворах, на остановочных пунктах общественного транспорта, в зоне пешеходных переходов, когда они выбегают на дорогу, не убедившись в своей безопасности. Объясните детям основные правила поведения вблизи проезжей части.

Водителям также стоит быть предельно внимательными: интенсивность движения юных пешеходов в зимние каникулы возрастает ввиду посещения ими различных праздничных мероприятий. "Поэтому при подъезде к пешеходным переходам, местам массового скопления людей необходимо снизить скорость и проявить повышенную осторожность. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью, так как из-за любого автомобиля или дерева может появиться ребенок. Будьте предельно внимательными при совершении маневров на внутридворовых территориях. Помните, что дети очень подвижны и импульсивны, многие еще не умеют предвидеть опасность и правильно оценивать дорожную ситуацию. Обязательно обеспечьте безопасную перевозку детей в автомобиле с использованием детских удерживающих устройств", - отметили в ГАИ.

За 11 месяцев зарегистрировано 48 ДТП с участием детей, в которых трое несовершеннолетних (пассажиры) погибли и 49 получили ранения. Из них 31 ребенок получил травмы, пересекая проезжую часть, 13 находились в автомобиле в качестве пассажира, четверо двигались на велосипеде, один ребенок пересекал проезжую часть на электросамокате. Виновными в этих ДТП в большинстве случаев были либо водители, которые нарушили правила дорожного движения, либо родители, не обеспечившие своим детям надлежащие условия перевозки в автомобиле. И только 13 ребят пострадали по своей неосмотрительности.