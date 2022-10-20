Приближается срок уплаты транспортного налога за 2021 год. Сколько бобруйчан уже исполнили обязательства по его уплате?

По состоянию на 14 октября 2022 года в Бобруйске 40,9 процентов плательщиков транспортного налога с физических лиц исполнили свои обязательства по его уплате. Сумма уплаченного физическими лицами транспортного налога составила 1,1 млн. руб. или 35,7 процентов от исчисленного налога.

Срок уплаты транспортного налога истекает 15 ноября 2022 года.

Несвоевременная уплата транспортного налога влечет применение административной ответственности и начисление пени, поэтому стоит задуматься об его уплате заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.

Так, неуплата или неполная уплата физическим лицом транспортного налога, совершенные по неосторожности, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, влекут наложение штрафа в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.

За умышленную неуплату транспортного налога физические лица подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 процентов от неуплаченных сумм, но не менее 10 базовых величин.

В отношении физических лиц, допустивших неуплату налогов, налоговыми инспекциями взыскание задолженности производится в принудительном порядке из заработной платы, пенсий и других выплат, а также путем направления решений о взыскании налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в органы принудительного исполнения.

Таким образом, при направлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения должникам, помимо уплаты суммы транспортного налога, пени и административного штрафа, придется заплатить еще и расходы по их исполнению судебными исполнителями и принудительный сбор в размере 10 процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования, но не менее 50 процентов от размера базовой величины.

В отношении недобросовестных плательщиков судебными исполнителями либо судом применяются меры по обеспечению исполнительного документа, такие как:

– арест денежных средств, в том числе находящихся на счетах в банках и у иных лиц;

– опись и изъятие имущества должника, запрет пользования имуществом;

– запрещение должнику совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа (например, запрет на реализацию имущества);

– запрещение иным лицам совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, передавать имущество должнику или исполнять другие обязательства в отношении этого должника (например, запрет операторам мобильной связи, организациям, предоставляющим услуги электросвязи, телевидения, интернет-провайдерам выполнять обязательства по заключенным с должником договорам);

– временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь;

– временное ограничение права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту;

– временное ограничение должника в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам транспортного налога физические лица вправе обратиться в налоговый орган по месту своего жительства (месту регистрации). Контактные телефоны сотрудников инспекций для получения консультаций по имущественным налогам физических лиц размещены на официальном сайте налоговых органов nalog.gov.by в разделе «Актуальное» – «Телефоны для получения консультаций по имущественным налогам физических лиц». В инспекцию МНС Республики Беларусь по Бобруйску можно обращаться по телефонам: 59-76-24, 59-76-22, 59-76-95, 59-72-03, 59-73-21, 59-73-19.