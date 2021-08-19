При стрельбе и давке у аэропорта Кабула погибли 12 человек

В общей сложности 12 человек были убиты в результате стрельбы и давки у аэропорта Кабула, после того как афганскую столицу захватили талибы, сообщает Reuters со ссылкой на представителей радикального движения "Талибан" и официальных лиц НАТО.

Талибы призвали толпившихся у аэропорта граждан возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам, которые пытались попасть на взлетающие самолеты. Некоторые жители погибли при давке в аэропорту, где царил хаос. Толпы людей все еще пытаются сбежать из страны.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.