При содействии службы занятости в Могилевской области за 11 месяцев трудоустроено 15,8 тыс. человек

За 11 месяцев этого года в управления по труду, занятости и социальной защите городских и районных исполкомов за содействием в трудоустройстве обратилось 20,2 тыс. человек, из них 9,7 тыс. - получили статус безработного, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома.

«При содействии службы занятости за январь-ноябрь текущего года трудоустроено 15,8 тыс. граждан, в том числе 6,9 тыс. безработных, - рассказали собеседники. - Для организации собственного дела, из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, 218 безработным выданы субсидии. Организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие 4,8 тыс. незанятых граждан».

Как пояснили в комитете, по состоянию на 1 декабря в органы по труду, занятости и социальной защите нанимателями области заявлено 9,5 тыс. вакансий, из которых 62,1% – по рабочим профессиям. На одного безработного условно приходится более 9 вакансий. Среди специалистов наиболее востребованы инженеры различной специализации, врачи–специалисты, медицинские сестры, ветеринарные врачи, педагогические работники, бухгалтеры. Среди рабочих - водители автомобилей, швеи, продавцы, трактористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, повара, монтеры пути, животноводы, операторы машинного доения.

К слову, уровень зарегистрированной безработицы к первому дню зимы в целом по области составил 0,2 % к численности рабочей силы.

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