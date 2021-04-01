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Происшествия

При пожаре в Бобруйском районе погиб пенсионер

БелТА 57 0

При пожаре в Бобруйском районе погиб пенсионер

В Бобруйском районе при пожаре частного дома погиб пенсионер. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в деревне Старинки поступило от очевидцев 31 марта около 18.50. К моменту прибытия спасателей было открытое горение кровли дома, создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек.

Спасатели во время тушения обнаружили тело погибшего хозяина дома - мужчины 1957 года рождения. Поиск был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. Пенсионер проживал один.

В результате пожара уничтожена веранда и кровля дома, повреждены стены, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

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