При пожаре общежития в Бобруйске эвакуированы 14 человек.

Сообщение о срабатывании сигнализации "Молния" и загорании в одной из комнат бобруйского общежития по ул.Ульяновской поступило спасателям 22 января в 16.24. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление из окна восьмого этажа. Всего в общежитии располагается 152 жилых блока, зарегистрированы 480 жильцов.

В загоревшемся двухкомнатном блоке на восьмом этаже проживала женщина 2000 года рождения с мужем и двумя детьми - 2017 и 2018 годов рождения. На момент пожара дома находился мужчина со старшей дочерью. Именно он обнаружил загорание во второй комнате и выбежал с ребенком к соседям.

В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Работниками МЧС эвакуированы 14 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.