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COVID-19

При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы – инфекционист

belta.by 49 0

При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы – инфекционист

При COVID-19 в редких случаях возможно поражение центральной нервной системы, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич.

"При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы, начиная от минимальных проявлений по типу депрессии, возможной энцефалопатии вплоть до развития тяжелых поражений центральных отделов нервной системы - энцефалитов и менингоэнцефалитов", - сказал Юрий Горбич.

По его словам, данное поражение при COVID-19 относится к категории нечастых, сложно прогнозируемых, однако, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.

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