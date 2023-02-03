Президенты Беларуси и ОАЭ договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений

Встреча президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов длилась около четырех часов. Руководитель ОАЭ пригласил белорусского коллегу домой, встреча проходила в абсолютно дружеской обстановке. Сначала в расширенном составе, после - один на один.

Особо стоит отметить тот факт, что во встрече принимали участие старший и младший сыновья Президента Беларуси, это также свидетельствует об особом характере отношений, по-настоящему дружеском.

В целом во время встречи белорусский и эмиратский лидеры договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений: в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.

Согласно договоренностям, в ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.