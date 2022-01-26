Президентский мерч "Первый" может появиться в продаже в Москве. Об этом рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в интервью программе "Евразия. Дословно" на телеканале "МИР 24", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планируется ли в дальнейшем открыть магазины с мерчем в России или других странах СНГ, Татьяна Лугина сказала: "Что касается открытия магазинов в России, обсуждался вопрос. И пока мы вроде как остановились на мысли, что есть смысл и целесообразность рассмотреть наше здание посольства в Москве".

Глава концерна уверена, что зарубежному покупателю эта продукция будет интересна. "Сегодня есть уже звонки. В том числе от российских коллег. Кто-то индивидуально, кто-то интересуется какими-то даже закупками оптовыми, хотя мы про это не говорим", - рассказала она.

Татьяна Лугина также ответила на вопрос, планируется ли расширять сеть магазинов с мерчем в Беларуси: "Для того, чтобы грамотно идти в те же областные центры, надо, чтобы система координат была четко выстроена на базе Минска. Здесь ведь целая философия. Это же тоже часть имиджа, образа, который хочется сохранить. Чтобы это не был товар массмаркета. Такой цели не стоит".