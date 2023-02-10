Президент провел кадровые изменения в военном блоке
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений в военном блоке страны, подписав накануне соответствующие указы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В частности, полковник Вадим Романив занял пост начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генштаба. Полковник Дмитрий Битный стал заместителем командующего войсками Западного оперативного командования
Кроме того, генерал-майор Игорь Король решением Президента освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба с увольнением в запас по возрасту и сохранением права ношения военной формы одежды и знаков различия.
По материалам minsknews.by
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