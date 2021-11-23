Президент подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Александр Лукашенко подписал 22 ноября Указ № 451 «Об обеспечении режима чрезвычайного положения», сообщили в пресс-службе Президента.

«Документ принят в соответствии с Законом Беларуси "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. Указом утверждено Положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», – сообщили в пресс-службе.

В документе определен порядок организации функционирования органов управления в случае введения в стране или ее отдельных регионах чрезвычайного положения.