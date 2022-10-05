Президент подписал указ. Четыре бобруйчанки награждены орденом Матери

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, финансового и банковского сектора, организаций пищевой промышленности, транспортной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений науки и образования, здравоохранения, культуры, религиозных объединений и домохозяйки.

Среди награжденных четыре бобруйчанки – лаборант государственного учреждения образования «Средняя школа №10 г.Бобруйска» Татьяна Галушко, помощник воспитателя государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Ленинского района г.Бобруйска» Валентина Домород, домохозяйка Алла Кузиева, сборщик обуви закрытого акционерного общества «Легпромразвитие» Алеся Чалапан.

В Бобруйском районе награды удостоена птицевод закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Вишнёвка» Алла Хандзетская.

Согласно указу, всего орденом Матери награждены 242 жительницы всех областей Беларуси и города Минска.

Виктор ЧАБАН, фото автора.