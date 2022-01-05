Президент Казахстана принял отставку правительства
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сегодня отставку правительства, сообщает "Казинформ", пишет БЕЛТА.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в указе главы государства.
В документе также отмечается, что члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава.
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