Президент Беларуси принял кадровые решения

Глава государства назначил на должность Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, ранее - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны.

Комитет государственного контроля возглавил Василий Герасимов, бывший первый заместитель председателя КГК, до этого исполнявший обязанности председателя.

На должность председателя Брестского облисполкома Президент назначил Юрия Шулейко, до назначения работавшего в должности помощника Президента – инспектора по Гомельской области.

Кандидатура Михаила Демидова согласована на должность председателя Климовичского райисполкома. Ранее он занимал пост первого заместителя председателя, начальника управления по сельского хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома.

ОАО «Гродно Азот» возглавил Игорь Ляшенко, руководивший представительством ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Минске. Генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение» стал Кирилл Казаков, занимавший должность заместителя гендиректора СТВ.

Также в рабочем порядке на должность члена Витебского облисполкома согласована кандидатура начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома Андрея Любимова.