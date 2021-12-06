Лукашенко согласовал назначение нового руководителя Ленинского района города Бобруйска
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Фотографии: БЕЛТА; Александр Анташкевич, Bobrlife
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение нового руководителя Ленинского района города Бобруйска, сообщает БЕЛТА.
Пост главы администрации Ленинского района займет Андрей Дубинчик (справа на фото ниже). До этого он возглавлял республиканское Бобруйское унитарное производственное предприятие «Фабрика художественных изделий».
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