“Каждый должен распоряжаться своей судьбой”. Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции высказал свою позицию по поводу действий государственных органов в этом вопросе и четко обозначил свою позицию на этот счет, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что собрал совещание, чтобы обсудить именно вопросы лечения людей, а не, как принято говорить, борьбы с COVID-19. К мероприятию по видеосвязи в том числе подключились губернаторы и другие представители из регионов. В Минске во Дворце Независимости с участием главы государства собрались члены правительства и специалисты.

Александр Лукашенко в начале совещания адресовал вопрос министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу: "Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди?"

Получив утвердительный ответ, глава государства задал следующий вопрос: "Вы их на карантин посадили перед встречей с Президентом, ПЦР-тесты сделали?"

На этот раз ответ министра был отрицательным.

"А как это так, вы пришли к главе государства, к Президенту (а он же один в Беларуси) и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? - поставил резонный вопрос глава государства. - Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к Президенту люди не заходят без карантина, я не говорю не проверенные".

Александр Лукашенко продолжил: "Я специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос: если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к Президенту вы свободно заходите?".

Глава государства подчеркнул, что ни одного человека за весь период пандемии, который шел на встречу к нему не спрашивали, вакцинирован он или нет, делали ли ПЦР-тест: "Одна Кочанова возмущалась всегда: как так, к Президенту идут! Она ответственная по Минску, а Дворец Независимости в Минске - она всегда возмущалась. Ну, повозмущается, и сама приходит без тестирования".

"А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В связи с этим он обратился к главе МВД: "Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого". "Вы кому подыгрываете?" - задал вопрос глава государства.

"Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!", - заявил белорусский лидер.

Он привел пример, что на совещание во Дворец Независимости часть специалистов пришли в масках. "Это их право. Я никого не заставляю. Тертель (председатель КГБ Беларуси. - Прим. БЕЛТА) ко мне приходит - никогда маску не одевает. Господь с ним. Пиневич приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право", - заметил глава государства.

"Если человек больной, тот же Пиневич, допустим, заковидил, он никогда к Президенту не пойдет", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что подобным же образом должен поступать каждый житель Беларуси. "Тем более, что мы темним перед людьми? Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим", - сказал Президент.

"Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?" - вновь обозначил этот вопрос Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что правоохранительные органы недорабатывают в других вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности. "У нас в Гомельской области, вот спросите у Субботина (вице-премьер Александр Субботин. - Прим. БЕЛТА) и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог ты мне не выловишь эту мразь (причастных к нелегальной продаже мяса. - Прим. БЕЛТА) в течение двух недель! Распоясались, дальше некуда!" - подчеркнул белорусский лидер.

Президент вернулся к теме COVID-19 и вопросу различного рода ограничений на этот счет. "Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными. Нет, Дмитрий (Дмитрий Пиневич. - Прим. БЕЛТА), так дело не пойдет. Возвращайтесь к тому, что мы делали в первую волну", - потребовал глава государства.