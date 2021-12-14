Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря проводит встречу с активом Могилевской области. Изначально ожидалось, что в первую очередь Глава государства представит нового губернатора, но мероприятие началось не по сценарию.

"Поговорим о жизни, - начал встречу Александр Лукашенко. - Думаю, всем будет интересно, чем дышит изнутри наша Могилевщина".

Первым слово дали начальнику управления Комитета государственной безопасности. Он кратко доложил о складывающейся в регионе социально-политической обстановке, реагировании на новые вызовы и угрозы безопасности.

Свое видение ситуации также озвучил начальник областного управления внутренних дел Игорь Щербаченя. По его словам, усилия милиции сейчас направлены на пресечение деструктивной деятельности, установление причастных к экстремистской деятельности. "Проводим активную работу, чтобы и в дальнейшем не допустить террористических проявлений", - заявил начальник УВД.

Александр Лукашенко поинтересовался, какой район в Могилевской области беспокоит правоохранителей в первую очередь с точки зрения преступности. Как отметил Игорь Щербаченя, основное внимание милиция уделяет Могилеву и Бобруйскому району.

Глава государства обратил особое внимание на проблему падежа скота и напомнил, что ставил соответствующие задачи в этой сфере и правоохранителям после того, как на предприятиях были выявлены преступные схемы. "Я как-то сказал, что без милиции мы порядка не наведем. Если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место бездельников и ворюг, не глядя на лица и звания, толку не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Об эпидситуации Президент поинтересовался у заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко. По его словам, интенсивность заболеваемости COVID-19 в области снижается. По мнению Валерия Малашко, это происходит благодаря серьезной работе с населением в части соблюдения мер профилактики. Кроме того, 50% населения в регионе уже привились первым компонентом вакцины.

"Надо идти своим путем, понимая, что происходит в мире, взвешивая ситуацию, в которой живет наша страна. Как показало время, своевременно введя меры профилактики, обеспечив медицинские учреждения необходимым оборудованием, обучив кадры, мы эту битву выиграли", - заявил зампредседателя облисполкома.

Однако, отметил Валерий Малашко, в последнее время стали довольно часто выявлять и грипп. В целом же обстановка на сегодня развивается в позитивном ключе.

"Да, дорого нам обошелся этот ковид. В том плане, что население запугали, особенно в первую волну. Трудно идти в одиночку, когда на тебя все шишки валятся", - сказал Александр Лукашенко.

Перед активом также выступил руководитель ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник. Он доложил о ситуации на предприятии, в том числе вопросах модернизации, освоении новых видов продукции, обеспечении рентабельной работы.

Глава государства подробно расспросил гендиректора предприятия о состоянии дел на производстве и задал метафоричный вопрос: "Могилевхимволокно" скорее жив или мертв?"

"Мои работники говорят: ожил", - сказал в ответ руководитель завода. По его словам, в прошлом году предприятие значительно нарастило объемы производства, работает рентабельно, получая прибыль.

Для дальнейшего развития требуется модернизация производства. На это обратил внимание Петр Рудник: "На старых технологиях далеко не уедешь. Модернизацию проводить надо". В числе актуальных для предприятия вопросов он также назвал стоимость энергоресурсов. Для обсуждения путей решения существующих проблем и определения путей развития "Могилевхимволокна" гендиректор предложил организовать визит Президента на предприятие. "Давайте побудем там. Но чтобы результат был", - ответил Глава государства и поручил включить это мероприятие в его рабочий график.

Президент представил Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора.

Александр Лукашенко поблагодарил за работу прежнего губернатора Леонида Зайца.

По решению Главы государства Леонид Заяц вчера был назначен членом Совета Республики.

"К его работе у меня нет больших претензий. Он проявил себя опытным, умелым и требовательным руководителем", - констатировал белорусский лидер. По его словам, Могилевская область ощутимо прибавила по основным параметрам развития. Президент особо отметил, что всегда в разговорах Леонид Заяц называл Могилевскую область своей. И это означает, что он действительно воспринимал ее как родную.

"Хочу поблагодарить за работу и пожелать успехов", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что формирование дееспособного кадрового потенциала - это первое, над чем придется работать новому губернатору Могилевской области Анатолию Исаченко. При этом Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя рубить с плеча, но это не значит, что все должно застыть. "Всегда людям надо давать шанс, - подчеркнул он. - Надо давать дорогу молодым, но не забывать про опытные кадры. Профессионализм, опыт и способность управлять - не важно, какой ты, молодой или старый".

Он также отметил, что с апреля 2019 года обновился почти весь кадровый реестр Главы государства в области.

Обращаясь к чиновникам, Глава государства обратил внимание на борьбу с коррупционными проявлениями. "С коррупцией - это не ко мне. Если вы где-то попались, не ко мне", - заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что Могилевская область обладает достаточным инвестиционным потенциалом.

Глава государства обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности в регионе.

"Вкладывать деньги есть куда. В Могилевской области более 240 перспективных для разработки месторождений полезных ископаемых. Сегодня все это пользуется огромным спросом", - сказал Президент.

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