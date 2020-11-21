Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Красный пищевик» со 150-летием со дня образования фабрики

Глава государства отметил, что за полтора века непростой, но славной истории «Красный пищевик» из скромного цеха с тремя рабочими превратился в крупное современное производство, одно из ведущих в отечественной пищевой промышленности.

– Ваши халва, зефир, мармелад и пастила стали легендарными еще в советские годы. И сегодня полезные сладости из натуральных ингредиентов по классическим рецептам с удовольствием покупают себе и детям жители суверенной Беларуси и многочисленные туристы, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что и в дальнейшем «Красный пищевик» сохранит лучшие традиции, высочайшее качество, проверенное временем, и будет постоянно расширять линейку своей вкусной фирменной продукции.

Президент Беларуси пожелал ветеранам и большому дружному коллективу крепкого здоровья, счастья и вдохновения.

Не остался в стороне от поздравлений с юбилеем фабрики и Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Благодарность за многолетнюю плодотворную деятельность в перерабатывающей промышленности и отличные достижения в развитии кондитерской отрасли была направлена коллективу ОАО "Красный пищевик".

Директор, член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский был отмечен благодарностью премьер-министра за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие кондитерской отрасли страны.

"Красный пищевик" входит в состав государственного концерна «Белгоспищепром» и является лидером страны в производстве пастило-мармеладных изделий. Фабрика выпускает порядка 20.000 тонн продукции в год ассортиментным перечнем не менее 250 наименований (свыше 50 торговых марок). Фабрика специализируется на выпуске зефира, мармелада, халвы, драже, желейных конфет, пастилы, ореховых и подсолнечных паст, меда. «Красный пищевик» был основан в 1870 году.