Президент Армении заявил, что уходит в отставку
ТАСС 45 0
На официальном сайте президент Армении Армен Саркисян опубликовал заявление и объявил, что подает в отставку, сообщает ТАСС.
"Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем есть определенная логика. У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике", - заявил Саркисян.
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