Президент Армении заявил, что уходит в отставку

На официальном сайте президент Армении Армен Саркисян опубликовал заявление и объявил, что подает в отставку, сообщает ТАСС.

"Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем есть определенная логика. У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике", - заявил Саркисян.