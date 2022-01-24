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Президент Армении заявил, что уходит в отставку

ТАСС 45 0

Президент Армении заявил, что уходит в отставку

На официальном сайте президент Армении Армен Саркисян опубликовал заявление и объявил, что подает в отставку, сообщает ТАСС.

"Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем есть определенная логика. У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике", - заявил Саркисян.

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