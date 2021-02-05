Презентация книги о Бобруйске состоялась сегодня в стенах горисполкома

Славен город на Березине богатейшей историей, которой мы гордимся, бесценным культурным наследием, знаменитыми земляками. Кажется, о родном и любимом городе мы знаем уже все, –никак иначе. Но сколько еще на самом деле осталось неизведанного, сколько увлекательных фактов таится на архивных полках, сколько еще ненаписанных страниц! И тому подтверждение – новая книга «Бобруйск в переплетении столетий» под авторством Александра Казака, старейшего журналиста Бобруйщины, автора многочисленных исследовательских исторических статей, неоднократно отмеченных высокими государственными наградами.

«Бобруйск в переплетении столетий» – это литературно-художественное и справочное издание, своим содержанием она охватывает историю города с древнейших времен и до наших дней. На 260 страницах нашла место информация в разделах «Город древний» и «Бобруйск средневековый», «Город стойкий» и «Бобруйск непокоренный», «Город известный» и «Бобруйск уникальный», а также в заключительной главе «Бобруйскиниада».

Много интересных, а порой и эксклюзивных сведений сообщается в книге под сквозными рубриками. Издание богато иллюстрировано архивными снимками, фотографиями современного Бобруйска, галереями лучших его представителей, репродукциями работ известных бобруйских художников, тематическими страницами и разворотами – более тысячи фотоснимков составляют одно целое с текстовым содержанием книги. Широко представлены в ней высказывания о городе известных его уроженцев, знаменитых гостей, политиков, военных, писателей, артистов, спортсменов и самых простых людей.

Книга о Бобруйске, вышедшая в подобном формате впервые за тридцать с лишним лет обязательно вызовет искренний интерес у читателей. Первые экземпляры получили председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.