Престижного звания «Женщина года» удостоены 3 бобруйчанок (фото будут дополнены)

Ярким и торжественным событием в жизни женского движения Беларуси стал день 20 марта - прошла торжественная церемония награждения победительниц ХIII Республиканского конкурса БСЖ «Женщина года».

Среди награжденных в разных номинациях 3 бобруйчанок.

Номинация «Успешный руководитель» : директор ОАО «Бобруйсктрикотаж» Вероника Толкач

Номинация «Материнская слава»: начальник бюро логистики и аутсорсинга транспортных услуг транспортного цеха ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Марина Воропай

Номинация «Хозяйка села»: бригадир в животноводстве молочно-товарной фермы Боровица СПК «Бересневский» ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Ирина Бирюкова