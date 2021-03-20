Престижного звания «Женщина года» удостоены 3 бобруйчанок (фото будут дополнены)
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Ярким и торжественным событием в жизни женского движения Беларуси стал день 20 марта - прошла торжественная церемония награждения победительниц ХIII Республиканского конкурса БСЖ «Женщина года».
Среди награжденных в разных номинациях 3 бобруйчанок.
Номинация «Успешный руководитель» : директор ОАО «Бобруйсктрикотаж» Вероника Толкач
Номинация «Материнская слава»: начальник бюро логистики и аутсорсинга транспортных услуг транспортного цеха ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Марина Воропай
Номинация «Хозяйка села»: бригадир в животноводстве молочно-товарной фермы Боровица СПК «Бересневский» ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Ирина Бирюкова
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