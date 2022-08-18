Преподаватель вокально-хоровых дисциплин ДШИ влюблена в свою работу, музыку, детей, коллектив

Преподаватель вокально-хоровых дисциплин ДШИ 2 им. В.В. Оловникова Ирина Козлова о своей работе готова говорить, кажется, часами – настолько влюб­лена в нее, музыку, детей и коллектив. В копилке молодого педагога более 300 дипломов различных степеней, завоеванных на конкурсах городского, областного, республиканского и международного уровней. А это, согласитесь, внушительное портфолио.

Истоки любви к народной музыке берут начало в детстве нашей героини. Ирина вспоминает, как маленькой девочкой слушала в доме у бабушки пластинки с композициями «Песняров», в года два-три напевала всем известные мелодии «Касiў Ясь канюшыну», «Беловежская пуща», «Мой родны кут». Видя способности девочки к музыке, родители отдали ее в школу искусств. Ира училась по классу скрипки, а параллельно занималась вокалом.

После окончания школы поступила в Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-­Корсакова по специальности «Дирижирование (народный хор)». Отучившись, вернулась в свою альма-матер в ка­честве специалиста. А спустя время окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Хоровая музыка (народная)».

– Я выбрала эту профессию, потому что с раннего детства поняла, что люблю музыку, искусство. А еще люблю детей, с детства меня тянуло к малышам, пела им песенки, учила попевкам. К тому же с ранних лет для меня примером для подражания был мой дядя Наливайко Василий Федорович (начальник отдела культуры Осиповичского горисполкома), который отдал много лет на благо развития культуры Могилевской области. Когда его не стало, я дала себе слово идти путем, который он мне подсказал. Он всегда говорил, что музыка – мое призвание, – рассказывает Ирина.

Козлова руководит фольклорным ансамблем «Рамонкi» и хором учащихся народного отделения «Унисон». Кроме этого, является хормейстером народного хора народной песни им. В.Е. Балаханова при Дворце искусств. За девять лет работы в ДШИ им. В.В. Оловникова педагог смогла добиться больших успехов. Ее воспитанники становятся победителями конкурсов различных уровней: городского, областного, республиканского, международного. А четверо выпускников получили среднее и высшее образование и тоже профессионально занимаются музыкой. Ирина работает с детьми в двух направлениях: фольклор и эстрадно-­народная манера пения. В репертуаре коллективов песни в обработках белорусских авторов: Николая Сироты, Юрия Ващука, Владимира Мулявина.

– Есть выражение «Загубишь песню – убьешь душу». Мы должны помнить свои корни, откуда мы вышли. Потому что наши ветераны потихоньку уходят, бабушек и прабабушек становится все меньше. Приятно, что попадаются детки, которые любят и впитывают народную песню. Кроме занятий по вокалу, я провожу ученикам лекции по фольклору, народному танцу. В кабинете у меня есть небольшая экспозиция ремесел, произведений из соломы и глины. Хочется, чтобы дети приобщались к традиционной белорусской культуре, – говорит педагог.

Ирина развивается и как сольный вокалист. Она лауреат многочисленных международных и республиканских конкурсов (в 2020-м завоевала Гран-при на международном многожанровом конкурсе «Путешествие к звездам», который проходил в Москве), принимала участие в областных отборочных турах таких фестивалей, как «Славянский базар» в Витебске, республиканский конкурс «Вытокi», конкурс песни и поэзии «Молодечно».

Кроме основной деятельности, педагог занимается общественной работой. Она является председателем профсоюзного комитета школы искусств.

– Приятно, что коллектив меня полностью поддержал, коллеги во всем помогают, приходят за советом, поддержкой. В жизни ведь бывают разные ситуации: и близкие уходят из жизни, и семейные неурядицы... Все это вместе мы решаем, стараемся помочь каж­дому. С проф­союзным комитетом проводим много концертов к различным праздникам, в которых участвует весь состав школы. Быть председателем профкома – это знать не только то, что происходит внутри коллектива, но и снаружи, – отмечает Ирина Козлова.

Напоследок скажем, что у нашей героини подрастает дочь Алиса, которая в этом году пойдет в первый класс. Девочка унаследовала от талантливой мамы любовь к пению, выступает вместе с ней в различных школьных и городских концертах.

Людмила Любимцева,

фото Виктора Чабана и из архива героини