Преподаватель из Бобруйска лишилась Br10 тыс. после звонка псевдомилиционера в мессенджере, сообщили в МВД.

Как подчеркнули правоохранители, профилактика киберпреступности не теряет актуальности, ведь на удочку мошенников попадают не только пожилые сельские жители. Недавно жертвой мошенников стала 51-летняя преподаватель колледжа из Бобруйска. Позвонивший ей с неизвестного номера представился милиционером. Он якобы предостерегал об оформлении кем-то на ее имя кредита. Чтобы не допустить этого, уговорил преподавателя взять на себя такое же финансовое обязательство. После этого с карт-счета женщины ушло Br10 тыс.

Как выяснилось, потерпевшая была наслышана о методах кибермошенников. "Беспокоит то, что даже владея информацией о способах совершения преступлений, люди пребывают в уверенности, что это их никогда не коснется. Как следствие - в нужный момент игнорируют явные признаки того, что имеют дело с мошенниками, поддаются их влиянию и расстаются с деньгами", - пояснил заместитель начальника ГУПК МВД Александр Рингевич.

В арсенале кибермошенников достаточно схем, которые они используют в зависимости от конкретной ситуации. И если поступил звонок любого содержания, во время которого вас убеждают, что необходимо оформить кредит, предоставить реквизиты банковских карт, передать любую информацию, поступающую из финансового учреждения в сообщении, ни в коем случае не стоит делать этого.

Александр Рингевич напомнил также о еще одной преступной схеме: "Злоумышленники создают интернет-ресурсы, внешне очень схожие со страницами банков. В их ловушку попадаются те, кто при интернет-платежах не использует мобильное приложение банка, а ищет нужный сайт при помощи поисковых систем. Адрес ресурса может отличаться от оригинального даже одним символом, при этом приведет жертву в ловушку".