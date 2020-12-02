Преодолевая все преграды. История бобруйской семьи Евгения и Олеси Колесников

3 декабря Генеральная Ассамб­лея ООН объявила Международный день инвалидов. Его цель – напомнить о проблемах этих людей, а главное – обеспечить для них постоянные социальные защиту и поддержку, равные со всеми остальными членами общества возможности. Сегодня я хочу рассказать об одной семейной паре, за жизнью которой с интересом наблюдаю уже несколько лет. История таких людей показывает: неважно, какой ты, важно найти в жизни своего человека, с которым будет возможно все.

Женя и Олеся Колесники познакомились в 2009 году на фестивале «Капельки добра в море здоровья», вместе посещали отделение дневного пребывания инвалидов при ТЦСОНе Ленинского района. У каждого из них своя история. Молодой человек чернобылец, у него третья группа инвалидности, Олеся не ходит с самого детства по причине спинально-мышечной атрофии. Будущие супруги общались, дружили, обменивались дисками с музыкой и фильмами,а затем решили пожениться. Причем втайне от родителей – родные были против такого брака.

– Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Да, мне говорили: «Зачем тебе это, ты не справишься, будет тяжело». Но я не боялся трудностей и знал, на что шел. Сердцу ведь не прикажешь. Я полюбил Олесю и понимал, что хочу прожить жизнь именно с этим человеком, сделать ее счастливой. В конце концов близкие приняли наш выбор, и сегодня нам очень помогают во всем. Самое главное для нас в семье – это любовь, понимание и спокойствие. Если будет это, остальное все приложится, – говорит Женя.

В следующем году молодые люди отметят 10-летие совместной жизни. Сегодня у них двое детей и просторная трехкомнатная квартира в 7-м микрорайоне, которую выделили городские власти. Перед этим супруги жили у родителей мужа, затем у бабушки Олеси и вот наконец полтора года назад получили это уютное жилье, куда я заглянула к ним на огонек. С порога я услышала звонкие детские голоса, доносящиеся из комнаты.

– Мы долго стояли в очереди. Бесплатно нам выходила только однокомнатная квартира. Но это был не вариант, сами понимаете. Я ведь колясочница, и сынок у нас особенный – нужны нормальные условия. Мы обратились в исполком, и наш вопрос быстро решился, даже не ожидали такого. Нам выделили социальное жилье, за что очень благодарны руководству города. Вариантов было два: здесь и в соседнем доме. Но там не было лифта. А здесь есть, и можно свободно к нему подъехать. Этот район нам очень нравится. Когда мы сюда переехали, было чувство, будто попали в другой город. Для людей с ограничениями здесь все предусмотрено – везде пандусы в магазинах, спуски, можно ездить комфортно и безопасно, – отмечает Олеся.

Когда я первый раз общалась с семейной парой несколько лет назад, все мечты молодых людей были о детях. Олеся переживала, что у нее не получается забеременеть. А потом судьба ей подарила прекрасную дочь, которую супруги назвали Эвелиной, что означает «жизненная сила». Девочке уже 7 лет, и она вполне оправдывает свое имя – очень активная, подвижная и жизнерадостная. Учится в первом классе и делает успехи в учебе. Папа с мамой отдали ее в кружок «Юный ведущий» при клубе «Юность», где она учится работать с микрофоном и петь, а еще изучает анг­лийский язык. У Эвелины есть братик Богдан. Он появился на свет спустя два года после рождения сестры. У мальчика проблемы со здоровьем, но родители делают все возможное, чтобы он рос полноценным ребенком. Богдан получает необходимую медицинскую помощь и занимается со специалистами. Сегодня глава семьи оформлен по уходу за сыном.

Обе беременности проходили под тщательным наблюдением врачей. Детей Олеся рожала в Минске, где медики оказывали ей и детям все необходимые помощь и поддержку на самом высоком уровне. Меня всегда восхищали мужест­во и стойкость этой девушки, которая, несмотря на все трудности, которые ей уготовила жизнь, так стремилась быть мамой, и у нее получилось. В своих детей она вкладывает душу, для нее это без преувеличения смысл жизни.

– Проблемы ведь есть у всех. Иногда посмот­ришь – вроде люди и здоровые, а несчастливые. Так что на судьбу мне грех обижаться, – говорит Олеся.

За домашними хлопотами и заботами она находит время и для своих увлечений. Героиня моего повествования увлекается веб-дизайном, пишет стихи и создает оригинальные композиции из кожи. К слову, «заразила» этим и мужа. Он даже сделал уже пару работ. А еще Женя увлекся фотографией. Любимая супруга подарила ему зеркальную камеру Сanon. Теперь он самостоятельно изучает секреты фотомастерства и вдохновленно делает снимки своей семьи и природы. А еще Колесники любят животных. В их доме живут кот шотландской породы по кличке Тайфун, «британка» Серафима и хомяк Тэддик.

– Мы живем сегодняшним днем. Есть детки, домашний уют – что еще нужно для счастья? – замечает мама.

Что ж, история этой пары доказывает: люди с ограниченными возможнос­тями могут жить полноценно, находя в каждом дне радостные и позитивные моменты. Самое главное, что здесь все счастливы, каждый поддерживает друг друга, а трудности решаются сообща. Такие люди учат нас никогда не опускать руки и всегда идти только вперед.