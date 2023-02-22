Премьеру фарсовой комедии в двух действиях «Наследники Рабурдена» покажут уже 24 февраля

Сегодня, 22 февраля, прошла генеральная репетиция спектакля «Наследники Рабурдена» в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск).

Помните, как в романе Пушкина «Евгений Онегин», в котором дядя заставил-таки племянника уважать себя и «лучше выдумать не мог»? Примерно таким является и главный герой нашего нового спектакля Рабурден. Только он готов не умирать, а любыми способами получить «заслуженную», по его мнению, порцию доброго отношения к себе.

Вашему вниманию премьера фарса по пьесе Эмиля Золя «Наследники Рабурдена» (перевод с французского Е.Полонской и Э.Шлосберг) 24 и 25 февраля в 18.00!

Билеты вы найдете в кассе театра или на сайте teatr-bobr.by.