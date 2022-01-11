Премьерой уникального спектакля в Бобруйске началась череда мероприятий, посвященных 1030-летию православия на белорусской земле

В 2022 году Белорусская Православная Церковь отмечает 1030 лет со дня основания. Именно столько лет тому назад на территории Белой Руси была образована первая, древнейшая епархия – Полоцкая. В связи с этим в наступившем году в стране пройдёт ряд церковно-общественных мероприятий. 9 января на сцене Дворца искусств г. Бобруйска состоялось одно из первых –музыкальная постановка «Платочек святой Евфросинии». Спектакль искусно создан творческими силами Бобруйской епархии и отделом культуры Бобруйского горисполкома.

На событии присутствовали: правящий архиерей Бобруйской епархии епископ Серафим, председатель Могилёвского облисполкома Анатолий Исаченко, заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, руководители предприятий, деятели культуры и образования области. Под конец программы выступил заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно – сольно и вместе с дочерью Варварой.

– В спектакле мы особенно постарались раскрыть тему 1030-летия исторической памяти основания Православной Церкви в Беларуси. Как известно, основа основ белорусской культуры и государственности – это Полоцкое княжество и преподобная Евфросиния Полоцкая с её Спасским монастырём, с её книгами, которые она переписывала, с её просвещением, которое она несла. Это наши корни, это основание нашей духовности и сущности белорусского народа, – сказал епископ Серафим в финале мероприятия и пожелал всем счастливых рождественских дней, счастливого продолжения святок, доброго здоровья, благополучия и мира.

…Полоцк и Бобруйск. Мир невидимый и видимый. Рождество и преподобная Евфросиния. Прославление Спасителя, за Которым решительно последовала невероятно значимая для Беларуси, дивная в Боге святая. Все эти взаимосвязи высокохудожественно продемонстрировал «Платочек святой Евфросинии». За основу сюжета спектакля создатели взяли действительный случай исцеления маленькой бобруйчанки. Он произошёл всего шесть лет тому назад. Девочке во сне явилась преподобная Евфросиния, вручила платочек, указала путь к выздоровлению. По заступничеству святой и молитвам матери она исцелилась от онкологии, к большому удивлению врачебной комиссии.

Такое чудо от преподобной – одно из многочисленных. Как рассказала Людмила Наумчик, режиссёр-постановщик, после спектакля она получила много отзывов. Зрители, бывшие в зале, сердечно благодарили за работу и делились подобными проявлениями заботы от святой Евфросинии в своей жизни. Сотни и тысячи исцелений происходили с бобруйчанами после соприкосновения с мощами преподобной в Полоцке.

История выздоровления девочки и житие удивительной княжны переданы в переплетении танцевальных номеров, глубокомысленных песен в живом исполнении, тщательно подобранных интерактивных декораций и видеосопровождения. В канву сюжета было органично вписано пение «Всехсвятского» хора под управлением Дмитрия Токмакова. Актёры спектакля – прихожане, ученики и выпускники воскресной школы Елисаветинского храма г. Бобруйска. В процессе подготовки постановки участники намеренно посетили Полоцкий Спасо-Евросиниевский монастырь, где пообщались с настоятельницей обители игуменьей Евдокией (Левшук) и монахинями. В монастыре был отснят видеоматериал для интерактивных декораций.

«Чудеса случаются! Надо только верить и молиться» – с таким лейтмотивом, озвученном актёрами спектакля «Платочек святой Евфросинии», можно смело продолжать жить и не бояться любых трудностей. Если заручиться твёрдым упованием, помощью Бога и святых Его.

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