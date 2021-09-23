Премьера уже сегодня. Авторы спектакля “Песя и Янко” рассказывают историю рождения

23 и 24 сентября театр откроет свой 77-ой театральный сезон. В этот вечер театр им. В.И. Дунина-Марцинкевича покажет спектакль «Песя и Янко», которым отдает дань памяти тому страшному событию, которое произошло 80 лет назад в нашем городе и оставило след в каждом – уничтожение евреев в бобруйском гетто.

Несмотря на весь ужас произошедшего, люди находили в себе силы жить дальше. Герой пьесы цыган Янко, а потом и героиня еврейка Песя, говорят слова: «Надо жить». Авторы Аркадий Шульман и Пётр Анащенко (литературный псевдоним – Ян Карпинский) создали пьесу по документальному рассказу Аркадия «Янко и Песя», написанному в 2019 году.

Авторы поделились своим взглядом на историю, чтобы помочь нам разобраться, как возникла пьеса, и как оказалась именно в нашем театре.

Аркадий Шульман : «Однажды ко мне пришёл Пётр, с которым мы давно знакомы, и сказал: «Прочитал твой рассказ. Он просится в театр». Тут же рассказал, как он видит сценическое пространство для неё – два уровня, наше время и прошлое. Идея захватила, общий язык мы нашли быстро, и наша творческая работа стала быстро продвигаться. Я не самый театральный человек, скорее, просто зритель, а Пётр, мало того, что интереснейший театральный художник, он тонко понимает, как выстроить действие в пьесе, так что он «толкал в спину»

Пётр Анащенко: « Мы с Аркадием одного послевоенного поколения, так что тема войны нас не покидает. Меня рассказ тронул до слёз, и всё как-то само стало складываться в спектакль. «Толкать в спину» Аркадия не надо было, он сам живёт этой темой, просто надо было помочь из литературы сделать драматургию, мне это легче, я долго работал в театральных стенах, мне знакомы профессиональные тонкости. Образ Песи с яблоками в руках в рассказе Аркадия, сразу помог найти решение сценографии».

Аркадий Шульман: « Готовую пьесу мы предлагали нескольким театрам. Отзывы были хорошие, но дальше дело не шло. Выставили её в интернете. Потом было письмо и звонок от моей давней хорошей знакомой Майи Казакевич, которую знают и помнят в Бобруйске. И именно благодаря её энергии, таланту и умению продвигать стоящие проекты, пьеса пришла в Бобруйск. События в пьесе задевают каждого из нас, даже молодое поколение, их надо помнить, чтобы они не повторились. Но пьеса наша, она о людях, их выборе, о добре и зле. Это вневременные понятия».

Пётр Анащенко: « Хочется верить, что новые поколения не потеряют в себе то, что мы называем человеческим, что сопереживание другому, сострадание чужому горю никогда не исчезнет. Мы ведь и написали, что пьеса наша «о войне, и о любви». А любовь в глобальном понимании слова, это главное. Очень хотелось бы, чтобы спектакль взволновал зрителей и даже заставил их что-то изменить в себе. С нетерпением ждём премьеру».