Преимущественно без осадков и +26°С будет в Беларуси 9 августа
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Преимущественно без осадков и до 26 градусов будет в Беларуси 9 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 9 августа, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман.
Ветер северный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем - плюс 20-26 градусов.
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