Преимущественно без осадков, гололедица и до -13 °С

Существенных изменений в характере погоды в Беларуси в четверг, 9 февраля, не произойдет.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, 5–10 метров в секунду. Ночью будет -2…-7 °С, местами -8…-13 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от -3 °С до +2 °С.

В пятницу, 10 февраля, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу возможен дождь), местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в утренние и дневные часы местами порывы до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -3…-9 °С, при прояснениях до -12 °С, днем будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу, 11 февраля, облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по стране кратковременный снег, утром и днем на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Ночью ожидается 1–8 градусов со знаком минус, а днем будет от -3 °С до +4 °С.