Предварительная продажа билетов на “Новогодний экспресс” Детской железной дороги откроется 9 декабря

"Стоимость праздничного путешествия на "Новогоднем экспрессе" составит Br19. Билеты с 9 декабря можно будет приобрести через интернет-сервис ByCard, а также в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги (пр. Независимости, 86) по вторникам - пятницам с 9.00 до 17.00, по субботам с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.40 до 14.10). С 24 декабря билетная касса будет в режиме работы Детской железной дороги", - рассказали в пресс-центре БЖД.

В первое новогоднее путешествие в нынешнем праздничном сезоне поезд Детской железной дороги им. К.С. Заслонова отправится 24 декабря в 12.40. "Он будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 24 декабря 2020 года по 7 января 2021 года включительно", - отметили в БЖД.

24 декабря поезд сделает два рейса - в 12.40 и 16.00. 25, 26, 27 декабря и 2, 3 и 7 января можно будет совершить путешествие на "Новогоднем экспрессе" в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00. 31 декабря поезд отправится со станции Заслоново в 11.00, 12.40 и 14.20, а 1 января - в 12.40, 14.20 и 16.00. Пассажиры проедут по маршруту от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Сопровождать гостей в поезде будут герои полюбившихся сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей Детская железная дорога и Минский Дворец культуры и спорта железнодорожников подготовили театрализованное представление "В снежном царстве, в морозном государстве". На лесной поляне ребята повстречают Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика, Незнайку, Карлсона, Бабу-Ягу и других популярных сказочных персонажей и героев известных мультфильмов. Дети также смогут пострелять в тире пластмассовыми шариками, сделать фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой, прокатиться на санях и пони, покормить животных в живом уголке. Будут работать детские карусели, торговые точки с едой и игрушками.

В день рождения Белорусской железной дороги, 27 декабря, для юных пассажиров "Новогоднего экспресса" проведут познавательную викторину, посвященную истории белорусской магистрали. Поучаствовать смогут все желающие.

Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий в поезде предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава. Посетителям Детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим. Маски будут продаваться на вокзале станции Заслоново.