Предупреждение электротравматизма при проведении новогодних праздничных мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, электроустановок сценических площадок, передвижных торговых точек) необходимо:

Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок в местах проведения праздничных мероприятий, линии электропередач и оборудование (силовые шкафы, ящики, коробки и т.п.) обеспечить требуемой степенью защиты и необходимыми защитными аппаратами, в строгом соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Розетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6 м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть присоединены к защитному нулевому проводнику. Запрещается подвешивать на питающие провода новогодние игрушки, украшения и другие рекламные атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности, не располагать в непосредственной близости и в прямом контакте игрушки, украшения и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Вновь подключаемые к электрическим сетям стационарно смонтированные электроустановки, в том числе и иллюминация, должны подключаться к электрической сети после осмотра этих электроустановок государственным инспектором по энергетическому надзору.

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Инспектор энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Евстафьев Ю.А.