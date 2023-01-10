Предупрежден – значит вооружен. Пенсионерам рассказали о кибермошенниках

Преступные схемы обмана людей постоянно обновляются. Граждане продолжают доверять незнакомцам: в социальных сетях, в различных мессенджерах, по телефону, при личной встрече. Излишняя доверчивость, «усыплённая» бдительность становятся причиной финансовых потерь семейных накоплений и сбережений. В целях профилактики противоправных действий, совершаемых киберпреступниками в отношении граждан пенсионного возраста, 10 января 2023 года в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» представитель УВД Бобруйского горисполкома отделения по противодействию киберпреступлений Фадеенков Станислав Евгеньевич провел профилактическую беседу с инвалидами и пожилыми гражданами, посещающими отделения дневного пребывания. Сотрудник правоохранительных органов рассказал о том, как уберечь себя и свои финансы от киберпреступников и не попасть в ловушку обмана. Екатерина Пархимчик, специалист по социальной работе ТЦСОН Ленинского района