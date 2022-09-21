Предупрежден – вооружен. Школьникам рассказали про ВИЧ

ВИЧ/СПИД – это особое явление в истории человечества из-за скорости распространения, масштабов и глубины последствий. Болезнь приводит к изоляции и одиночеству. Поэтому очень важно распространять информацию об этом и мерах профилактики. 20 сентября 2022 года отделом по работе с детьми Дворца искусств была проведена профилактическая беседа «Предупрежден – вооружен» по профилактике ВИЧ-инфекции для учащихся средней школы №8. В ходе мероприятия дети узнали о том, как ВИЧ протекает и переходит в стадию СПИД. Вместе с инструктором-валеологом Светланой Огородник ребята поговорили о мерах профилактики болезни и ее лечении. Учащимся показали видеоролик о путях передачи ВИЧ-инфекции, в котором были развеяны самые распространённые мифы о заболевании. В завершение программы ребята пришли к выводу, что необходимо беречь своё здоровье и соблюдать меры предосторожности.

Виктория Рубец

Методист отдела по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска».

Фото Натальи Давидович